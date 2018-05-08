Российские танки заставили понервничать Польшу и Прибалтику

Противотанковые системы Польши и стран Прибалтики не готовы противостоять новейшим российским танкам, армии этих государств «нервничают» по этому поводу, пишет The National Interest.

«В целом, большая часть пехотных противотанковых систем в арсенале Польши и прибалтийских стран не способна в достаточной мере противостоять последним версиям российских танков. Многие из основных боевых танков России имеют модули активной защиты и тяжелую катанную гомогенную броню, которые, вероятно, предотвратят поражение боевых машин из большинства портативных пусковых установок и некоторых ПТУР», – пишет автор, передает ИноСМИ.

При этом журналисты отмечают, что количество и укомплектованность армий Польши и Прибалтики противотанковым оружием дают возможность их пехоте представлять собой существенную угрозу для более легких транспортных средств на поле боя.

В статье говорится, что польская и прибалтийские военные доктрины уделяют большое внимание насыщению поля боя «противотанковыми средствами».

Автор утверждает, что Польша и все прибалтийские страны продолжают делать ставку на РПГ-7. Шведский РПГ «Карл Густав» в вариантах M2 и M3 также используются Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией.

«Густав» имеет более высокие, чем у РПГ-7, показатели пробивания брони одиночными кумулятивными боезарядами (фугасными противотанковыми – прим. ВЗГЛЯД) – до 400 мм катанной гомогенной брони. Тем не менее, это вряд способно вывести из строя любой современный российский танк при попадании с фронтальной стороны», – пишет корреспондент.

При этом отмечается, что повсеместное использование гранатомета «Карл Густав» может оказаться полезным, так как «армия США также осваивает его, стимулируя траты на новые типы боеприпасов и позволяя разнообразить их на местах».

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия нашла способ возродить танковую мощь советского времени.