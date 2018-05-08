В ЕС отреагировали на избрание Пашиняна новым премьером Армении

Брюссель рассчитывает на сотрудничество с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках осуществления соглашения о расширенном партнерстве, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по политике добрососедства Йоханнеса Хана.

«ЕС надеется на сотрудничество с Николом Пашиняном и его правительством в осуществлении подписанного в ноябре прошлого года соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между ЕС и Арменией в целях дальнейшего укрепления демократии, верховенства закона и уважения прав человека, а также создания процветающей и жизнеспособной страны на благо всех граждан Армении», – цитирует заявление RT.

В документе подчеркивается, что для достижения этих целей необходим «диалог между всеми заинтересованными политическими силами».

Ранее президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны. До этого национальное собрание (парламент) Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» («Исход») Никола Пашиняна. Его поддержали 11 депутатов Республиканской партии Армении, которая после этого официально ушла в оппозицию. Также сообщалось, что Пашинян назвал ситуацию в Армении «революцией любви».

Поздравительную телеграмму Пашиняну по случаю вступления в должность направил президент России Владимир Путин.