Песков прокомментировал выдвижение Мутко на пост вице-премьера по строительству

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя выдвижение и.о. премьер-министра Дмитрием Медведевым кандидатуры Витали Мутко на пост вице-премьера по строительству, отметил, что это прерогатива правительства.

«Я бы не стал исключать того, что, конечно, разговоры и проговоры кандидатур имели место. Но, с другой стороны, это прерогатива главы кабинета – предлагать главе государства для назначения тех или иных кандидатов в его кабинет», – передает его слова РИА «Новости».

Он не ответил на вопрос о том, как президент Владимир Путин отнесся к предложению назначить Виталия Мутко вице-премьером по строительству, так как это «не вопрос Кремля».

«Свою аргументацию Дмитрий Анатольевич вчера уже излагал», – добавил Песков.

Также он переадресовал в кабмин и вопрос о дальнейшей судьбе вице-премьера Аркадия Дворковича, который не был назван в числе кандидатов на пост заместителя премеьера.

«Потому что это именно Дмитрий Анатольевич говорил и сегодня говорит о своих кандидатах на должности вице-премьеров, руководствуясь теми или иными соображениями. Поэтому, пока давайте в правительстве это спрашивайте», – сказал Песков.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предполагаемом составе новой команды Медведева в правительстве.

Напомним, фракция «Единой России» и ЛДПР поддержали предложенную Путиным кандидатуру Медведева. КПРФ и «Справедливая Россия» выступили против.