Малкин не сыграет за Россию из-за травмы

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, вероятно, не сыграет на чемпионате мира за сборную России из-за повреждения, заявил тренер команды Сергей Гончар.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» в ночь на вторник проиграл четвертьфинальную серию «Вашингтону» Александра Овечкина (2-4 в серии) и закончил сезон.

«Медобследование для игроков команды будет на этой неделе. Думаю, у Евгения вряд ли получится принять участие в чемпионате мира, потому что он играл с травмой. Но решение, естественно, принимать ему», – передает ТАСС слова Гончара.



Малкин принимал участие в семи чемпионатах мира, является двукратным победителем турнира (2012, 2014), двукратным серебряным и бронзовым призером.