В Надыме временно приостановили работу аэропорта

Аэропорт Надыма приостановил прием и отправку рейсов

Tекст: Мария Иванова

В аэропорту Надыма с 8.00 введены временные ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.. Воздушная гавань временно прекратила прием и отправку всех рейсов.

Причиной введения ограничений стало обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Администрация аэропорта подчеркивает, что «экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет».

О сроках снятия временных ограничений пока не сообщается. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями и уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне два аэропорта в Архангельске останавливали работу из-за введения ограничений для безопасности полетов гражданской авиации.

В тот же день в аэропорту Петрозаводска ввели меры по обеспечению безопасности полетов, приведшие к временным ограничениям.

А утром в воскресенье аэропорт Внуково приостанавливал отправку и прием рейсов из-за введения временных ограничений на работу воздушной гавани.