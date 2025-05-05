То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
В Надыме временно приостановили работу аэропорта
Аэропорт Надыма приостановил прием и отправку рейсов
С 8.00 по московскому времени аэропорт Надыма приостановил отправку и прием рейсов из-за введенных временных ограничений для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Надыма с 8.00 введены временные ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.. Воздушная гавань временно прекратила прием и отправку всех рейсов.
Причиной введения ограничений стало обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Администрация аэропорта подчеркивает, что «экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет».
О сроках снятия временных ограничений пока не сообщается. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями и уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне два аэропорта в Архангельске останавливали работу из-за введения ограничений для безопасности полетов гражданской авиации.
В тот же день в аэропорту Петрозаводска ввели меры по обеспечению безопасности полетов, приведшие к временным ограничениям.
А утром в воскресенье аэропорт Внуково приостанавливал отправку и прием рейсов из-за введения временных ограничений на работу воздушной гавани.