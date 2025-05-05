То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Кандидат правящей коалиции Румынии признал поражение на выборах
Единый кандидат от коалиции Крин Антонеску сообщил, что проиграл в первом туре президентских выборов, и объяснил свою позицию сторонникам.
Кандидат от правящей коалиции в Румынии Крин Антонеску признал поражение в первом туре президентских выборов, передает ТАСС. Объединенную поддержку Антонеску обеспечивали Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия и Демократический союз венгров Румынии.
«Это необратимый результат, если судить по текущему положению вещей. Голоса прозвучали, избиратели сказали свое слово. Мне жаль. Я покидаю это испытание», – заявил Антонеску в окружении своих сторонников у штаба, его слова привел канал ProTV.
Антонеску отметил, что не может дать рекомендации своим избирателям относительно второго тура, это решение будет принимать коалиция. При этом он дал понять, что его взгляды ближе к программе генерального мэра Бухареста Никушора Дана, чем к позиции лидера националистического Альянса за объединение румын Джордже Симиона. По словам Антонеску, определиться, чьи ценности ближе его электорату, несложно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии AUR Симион возглавил рейтинги на выборах президента Румынии, сенатор Шошоакэ испортил бюллетень во время голосования, а по итогам выборов Симион занял первое место.