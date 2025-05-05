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    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

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    5 мая 2025, 08:19 • Новости дня

    ВС России уничтожили «Геранями» склад боеприпасов ВСУ в Краматорске

    Минобороны сообщило об уничтожении «Геранями» склада ВСУ в Краматорске

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удар «Геранями» по складу боеприпасов и ремонтной мастерской в Краматорске, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России поразили с помощью беспилотников «Герань-2» склад с боеприпасами и ремонтную мастерскую подразделений ВСУ в Краматорске, передает ТАСС.

    Удар был нанесен по складу с боеприпасами и ремонтной мастерской подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, а также пункта временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.

    Также отмечено, что среди пораженных объектов оказались пункты временной дислокации подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

    Расчеты дронов-камикадзе «Герань-2» уничтожили в Запорожской области места подготовки к запуску беспилотников ВСУ и склад их хранения.

    До этого «Герани» поразили пункт временного размещения ВСУ в Славянске.

    4 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша

    Политолог Лизан: Поражение ВСУ может изменить отношение украинцев к Западу

    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина стала слишком ценным активом в борьбе с Россией. На Западе не могут допустить ее поражения, именно поэтому страну начинают постепенно готовить к повторному конфликту с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта.

    «Западные страны годами вкладывались в военный потенциал Украины. Все это делалось во многом для организации стратегического сдерживания России. И теперь, когда боеспособность Киева значительно пошатнулась, никто не хочет так просто признавать поражения», – считает политолог Иван Лизан.

    «Кроме того, разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада. Населению так долго обещали, что с поддержкой США и ЕС они сумеют побороть Россию. А теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», – добавляет собеседник.

    «Поэтому западные издания и начинают призывать Киев подождать. Да, скорее всего, текущий конфликт Украина проиграла, но ведь в будущем возможен еще один – именно такой посыл сейчас и пытаются продвигать сторонники ВСУ. И в этом будущем уже не будет Дональда Трампа, а значит, остановить помощь республике никто не сможет», – рассуждает он.

    «Именно поэтому России необходимо в рамках текущего конфликта показывать максимальную боеготовность. Для нас принципиально важно продемонстрировать противникам, что даже через десять лет противостояние не сможет завершиться на другой ноте. У украинского руководства не должно быть опрометчивых надежд на непонятные авантюры», – заключил Лизан.

    Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта. Как сообщает The Financial Times, если США и другие страны откажутся от узаконивания территориальных реалий, «Киев получит шанс повоевать, или, по крайней мере, завоевать области другими способами в следующий раз».

    В связи с этим Дональду Трампу предлагается учесть опыт холодной войны, когда прибалтийские республики также не признавались частью СССР. Упоминается и разделенная Германия, когда ФРГ с юридической точки зрения относилась к ГДР как к временно утраченным землям. Данный подход якобы позволил «оставить открытой дверь для лучшего будущего».

    «В идеале такое соглашение также предусматривало бы размещение войск «коалиции желающих» членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС. Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию вроде корейской войны», – подчеркивается в статье.

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    4 мая 2025, 14:26 • Новости дня
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что удары ракет НАТО по российской территории рассматривались как попытка спровоцировать Москву на ошибочные ответные действия.

    Запад, атакуя Россию ракетами Североатлантического альянса, стремился спровоцировать Москву и подтолкнуть к ошибочным действиям, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    «Нас и хотели, вы же правильно сказали, нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, и не потребуется», – ответил президент.

    Ранее Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 19:31 • Новости дня
    Пушилин сообщил о горячих боях в Богатыре ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    В населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики зафиксированы интенсивные бои между российскими и украинскими подразделениями, сопровождающиеся серьезным противостоянием.

    Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, в последние дни в Богатыре наблюдается активизация боевых действий и значительное давление российских войск на позициях в районе Красноармейска.

    Пушилин отметил: «Мы видим горячие достаточно боестолкновения в населенном пункте Богатырь. Именно такая информация сейчас приходит в последние дни. Есть информация о том, что как раз в самом населенном пункте достаточно серьезное противостояние между нашими подразделениями и подразделениями врага».

    Он также подчеркнул, что в этом районе фиксируется нарастающее давление со стороны российских сил и продолжение ожесточенных боев.

    Пушилин рассказал, что украинская армия перебрасывает резервы на краснолиманское направление. Он отметил, что за последнюю неделю российские войска заметно продвинулись в этом районе и освободили населенный пункт Новое.

    По словам Пушилина, противник осуществляет активные попытки усилить свои позиции из-за ухудшающейся ситуации для ВСУ на данном участке фронта. «Мы видим достаточно активные действия. Мы видим, что противник пытается перекидывать дополнительные резервы, потому что ситуация для него там становится все хуже», – заявил глава ДНР в своем видеообращении.

    Пушилин также подчеркнул усиление давления на группировку ВСУ и на красноармейском направлении.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Горловку.

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    4 мая 2025, 09:17 • Новости дня
    Силовики сообщили о больших потерях бригад ВСУ в Сумской области
    Силовики сообщили о больших потерях бригад ВСУ в Сумской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Части четырех отдельных механизированных бригад ВСУ на Сумщине лишились значительного числа бойцов, а морская пехота была вынуждена отступить в Сумы для восстановления.

    По данным, которые приводит ТАСС, подразделения 21-й, 22-й, 61-й и 67-й отдельных механизированных бригад Вооруженных сил Украины несут значительные потери в Сумской области. Силовики сообщили, что отдельная 36-я бригада морской пехоты утратила боеспособность и была выведена в Сумы для восстановления.

    На участке фронта в районе Локни эту морскую бригаду полностью заменила 1-я отдельная танковая бригада ВСУ.

    Собеседник отметил, что десантно-штурмовые подразделения ВСУ с середины прошлого года не раз обновляли свой личный состав и поддерживают боеспособность за счет приоритетного пополнения мобилизованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска предпринимали попытку наступления на сумском направлении, однако не смогли добиться успеха, артиллерия Вооруженных сил России уничтожила пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины на этом же участке, а ракетным ударом была уничтожена радиолокационная станция Вооруженных сил Украины в Сумской области.

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    4 мая 2025, 20:26 • Новости дня
    Украинский дрон повредил храм в белгородском селе Ясные Зори

    Tекст: Ольга Иванова

    Купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника на территории белгородского региона.

    Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, удар украинского дрона пришелся на купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори, что привело к его повреждению.

    Гладков рассказал, что аналогичные атаки украинских беспилотников произошли в ряде других населенных пунктов региона. В селе Новая Деревня дрон ударил по припаркованной спецтехнике, повредив прицеп транспортного средства. В поселке Малиновка частный дом подвергся атаке дрона, после чего была пробита крыша.

    Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа был атакован социальный объект – в результате взрыва повреждено одно из его помещений. В Борисовском районе в селе Новоалександровка выбито лобовое стекло легкового автомобиля и осколками поврежден забор частного домовладения.

    В селе Стригуны дроны атаковали дважды: был поврежден объект торговли, а также осколками посечены легковой автомобиль и трактор.

    Ранее в ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

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    4 мая 2025, 23:40 • Новости дня
    Швейцарского бегуна приговорили к штрафу за плевок в консульство России

    Швейцарского бегуна оштрафовали на 700 тыс. рублей за оскорбление консульства России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Берне осудили мужчину, который во время пробежки выразил протест против нейтралитета Швейцарии по украинскому конфликту, плюнув на табличку консульства России.

    Прокуратура признала юриста виновным в нападении на иностранный символ суверенитета, передает Blick. В конце февраля во время пробежки мужчина, несогласный с позицией страны по украинскому конфликту, плюнул в табличку на входе консульского отдела посольства России в Берне.

    За этот поступок ему назначили штраф в размере 6,9 тыс. франков (около 693 тыс. рублей) и обязали оплатить процедурные издержки в размере 500 франков (еще около 50 тыс. рублей), пишет издание.

    Для начала расследования требовалось согласие министра юстиции Швейцарии Беата Янса, так как инцидент носил политический характер и был способен спровоцировать осложнение отношений между странами. Мужчина не стал обжаловать решение о штрафе, говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, когда утром неизвестные бросили емкости с краской у его входа, а российские дипломаты направили в МИД Швеции ноту протеста, а также швейцарские оборонные компании столкнулись с падением экспорта из-за ужесточения европейских правил поставок своей продукции.

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    5 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    Минобороны заявило об уничтожении 26 украинских дронов за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы противовоздушной обороны за несколько часов перехватили и уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, четыре из которых были сбиты в Московском регионе.

    Оперативное командование Минобороны России передает, что за ночь с 4 на 5 мая средствами ПВО были уничтожены 26 украинских беспилотников, сообщает ТАСС. Из них 17 аппаратов были сбиты над Брянской областью, еще пять – над территорией Калужской области. В Московском регионе силы противовоздушной обороны перехватили четыре дрона.

    В сообщении министерства уточняется: «За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области, в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков беспилотника, а ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.


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    4 мая 2025, 13:05 • Новости дня
    ВС России поразили пусковую установку «Нептуна»

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России была поражена пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятиям ВПК, цехам производства и местам хранения беспилотников, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО уничтожены две управляемые авиабомбы JDAM и снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 146 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 55 329 беспилотников, 605 ЗРК, 23 139 танков и других бронемашин, 1557 боевых машин РСЗО, 24 415 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 977 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.

    Ранее ВС России поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ.

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    4 мая 2025, 22:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, трое ранены

    ВСУ ударили дроном по автобусу в Богун-Городке, пострадали трое мужчин

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по автобусу в селе Богун-Городок трое мужчин были доставлены в больницу с осколочными ранениями.

    Как передает ТАСС, ВСУ совершили атаку с помощью дрона по автобусу, находившемуся в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Трое мужчин получили различные осколочные ранения рук и ног в результате удара. Пострадавших транспортировали бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Информация о состоянии раненых уточняется. О других пострадавших или повреждениях не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут, купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника в белгородском регионе, а во дворе частного дома в селе Архангельское в результате взрыва были ранены пожилая женщина, ее внук и сын.

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    4 мая 2025, 13:46 • Новости дня
    Киселев сообщил о строительстве бетонных укреплений ВСУ у Константиновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Константиновки на Украине украинские военные возвели мощные бетонные укрепления, способные выдержать удары, кроме самых тяжелых видов вооружения, рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

    Вооруженные силы Украины оборудовали мощные бетонные укрепления на линии фронта в районе Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live».

    По его словам, несмотря на то что украинские войска находятся в низинах, у них имеются преобладающие высоты, а «бетонные укрепления очень мощные и были залиты уже давно». Киселев подчеркнул, что разрушить такие фортификационные сооружения возможно только с помощью авиабомб или тяжелого миномета «Тюльпан».

    Эксперт также отметил, что российские войска продолжают продвижение по всей линии фронта, в том числе в районе Купянска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка российских войск нанесла поражение украинской бригаде «Азов», за сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 305 бойцов в зоне ответственности группировки «Юг», а ранее российские военные взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой.

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    4 мая 2025, 13:28 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли около 1,5 тыс. бойцов

    Tекст: Мария Иванова

    Общие потери ВСУ за сутки составили до 1485 военнослужащих, десять танков и бронемашин, уничтожены 16 складов с боеприпасами и несколько станций РЭБ, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Садков, Миропольского, Краснополья в Сумской области, Казачьей Лопани, Волчанска, Гранов и Артельного в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 190 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Боровой, Григоровки, Кутьковки, Песков Радьковских, Купянска в Харьковской области и Карповки в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял более 255 военнослужащих, танк, машину пехоты, боевую машину РСЗО «Град» и три артиллерийских орудия. Были уничтожены две станции РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Севером, Звановкой, Зарей, Серебрянкой и Клебан-Быком в ДНР.

    Потери ВСУ составили более 275 военнослужащих, машина РСЗО «Град», шесть орудий полевой артиллерии, уничтожены четыре склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Димитрова, Миролюбовки, Новопавловки, Новосергеевки, Гродовки, Новоэкономического и Зверево в ДНР.

    При этом противник потерял до 520 военнослужащих, два танка, в том числе французский АМХ, две бронемашины и восемь артиллерийских орудий. Уничтожен склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Комара, Новополя, Федоровки и Богатыря в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

    Потери противника при этом составили до 185 военнослужащих, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ поблизости от Павловки, Малой Токмачки в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.

    Противник потерял до 60 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ. Были уничтожены пять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун», а за минувшую неделю ВС РФ нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.

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    5 мая 2025, 07:29 • Новости дня
    ВСУ начали возводить защитные сетки от БПЛА под Харьковом

    ВСУ начали устанавливать металлические сетки вдоль дороги Дергачи–Казачья Лопань

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные приступили к установке металлических сеток для защиты от беспилотников на участке дороги в Харьковской области.

    Вооруженные силы Украины начали возводить защитные сооружения вдоль автомобильной дороги от Дергачей до Казачьей Лопани в Харьковской области, передает ТАСС. В основе конструкции используется металлическая сетка, которая должна затруднить применение российских беспилотников.

    Источник агентства сообщил: «Противник начал обустройство автомобильной дороги [от Дергачей до Казачьей Лопани в Харьковской области]. В основе конструкции лежит металлическая сетка. Однако у данного сооружения для противника есть и минус – враг ограничивает свои маршруты передвижения, а для наших артиллеристов все защитные сооружения не являются препятствием».

    Кроме того, источник уточнил, что на волчанском и липцовском направлениях продолжаются позиционные бои, а российские штурмовые отряды продвигаются в Волчанске и прилегающих лесных массивах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные увеличили количество расчетов беспилотных летательных аппаратов на купянском участке фронта, после чего после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские подразделения покинули свои позиции, а российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 метров, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширив зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

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    4 мая 2025, 21:28 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Мария Иванова

    Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут.

    В период с 20.10 до 20.20 дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. Первый аппарат был сбит в небе над Белгородской областью, второй – над Курской, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уточняется, что оба беспилотника были ликвидированы без последствий для гражданской инфраструктуры или населения. Власти занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

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    5 мая 2025, 06:43 • Новости дня
    Саперы «Севера» разминировали курское приграничье после боевых действий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саперы войсковой группировки «Север» начали проверку и разминирование дворов и домов на приграничной территории Курской области с использованием современных досмотровых комплексов.

    Работы по гуманитарному разминированию населенных пунктов на границе Курской области проводятся военнослужащими группировки «Север», передает ТАСС. Саперы проверяют каждый дом, двор и подворье на наличие взрывоопасных предметов после недавних боевых действий.

    По данным агентства, ситуация с боеприпасами и минами в регионе остается сложной. В Суджанском районе специалисты уже начали работу и отмечают высокий уровень опасности. Во время одной из проверок саперы обнаружили неразорвавшийся FPV-дрон и танковую мину во дворе частного дома. Оба опасных предмета были уничтожены на месте.

    В своей работе саперы используют современные средства, включая досмотровый комплекс «Сфера». С его помощью специалисты могут обследовать подвалы и труднодоступные места, снижая риск для жизни военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заминировали центр Красноармейска перед отступлением, а ранее также начали минировать пути отхода своих подразделений на ряде направлений и создали многослойные минные поля на Запорожском фронте.

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    5 мая 2025, 08:45 • Новости дня
    Российские военные отметили координаты сотен единиц трофейной техники в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В приграничных районах Курской области военные зафиксировали местоположение трофейной украинской техники для последующей эвакуации.

    Российские бойцы в приграничных районах Курской области отмечали на карте координаты украинской техники, которую планируется эвакуировать. Представитель силовых структур сообщил, что на карте уже зафиксированы сотни единиц военной техники и тысячи останков украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Он уточнил, что карта представляет собой динамичный инструмент и обновляется по мере эвакуации трофейной техники в ремонтные батальоны, а также перемещения тел уничтоженных солдат ВСУ в российские морги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офицер 106-й воздушно-десантной дивизии Эммануил Давыдов после ранения остался в окружении в Курской области и три недели вел бой, он сумел уничтожить украинский танк Leopard.

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