ВСУ за сутки потеряли около 1,5 тыс. бойцов
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Садков, Миропольского, Краснополья в Сумской области, Казачьей Лопани, Волчанска, Гранов и Артельного в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери ВСУ при этом составили до 190 военнослужащих, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Боровой, Григоровки, Кутьковки, Песков Радьковских, Купянска в Харьковской области и Карповки в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.
При этом противник потерял более 255 военнослужащих, танк, машину пехоты, боевую машину РСЗО «Град» и три артиллерийских орудия. Были уничтожены две станции РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и два склада с боеприпасами.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Севером, Звановкой, Зарей, Серебрянкой и Клебан-Быком в ДНР.
Потери ВСУ составили более 275 военнослужащих, машина РСЗО «Град», шесть орудий полевой артиллерии, уничтожены четыре склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.
Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Димитрова, Миролюбовки, Новопавловки, Новосергеевки, Гродовки, Новоэкономического и Зверево в ДНР.
При этом противник потерял до 520 военнослужащих, два танка, в том числе французский АМХ, две бронемашины и восемь артиллерийских орудий. Уничтожен склад с боеприпасами, сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Комара, Новополя, Федоровки и Богатыря в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.
Потери противника при этом составили до 185 военнослужащих, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, станция РЭБ.
А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ поблизости от Павловки, Малой Токмачки в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.
Противник потерял до 60 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ. Были уничтожены пять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун», а за минувшую неделю ВС РФ нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.