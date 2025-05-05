То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
В результате опрокидывания судов в Китае погибли десять человек
В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая опрокинулись четыре речных судна, погибли десять человек, сообщило Центральное телевидение Китая.
По меньшей мере десять человек погибли при опрокидывании речных судов в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, передает ТАСС.
Трагедия произошла 4 мая примерно в 16.00 по местному времени в городском округе Цяньси. По информации СМИ, четыре судна перевернулись из-за сильных порывов ветра, после чего в воду упали 84 человека.
Сначала было известно о 9 погибших, однако позднее спасатели извлекли из воды тело еще одного пассажира, который числился пропавшим без вести.
Ранее также сообщалось, что в Гуйчжоу 4 мая опрокинулись два прогулочных судна, на борту которых находились 70 пассажиров.
Ранее катер береговой охраны Китая столкнулся с надувной лодкой военно-морских сил Филиппин.
До этого на островах Керкенна в Тунисе в результате крушения лодок погибли 27 мигрантов.