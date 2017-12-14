Умер актер Фуад Поладов

В Баку умер народный артист Азербайджана, советский актер театра и кино Фуад Поладов, ему было 68 лет.

5 мая прошла церемония прощания с актером в его доме в Баку. Проститься с ним пришли деятели театра и кино, представители общественности. Его похоронили на кладбище «Гурт гапысы» в Ясамальском района – такова была воля артиста, сообщает «Спутник Азербайджан».

Поладов долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Фуад Поладов – азербайджанский актер театра и кино. Он родился 24 мая 1948 года. Окончил Азербайджанский Государственный институт искусств имени М. А. Алиева.

С 1989 года работал в Русском драматическом театре им. Самеда Вургуна. Он снялся в 43 фильмах, сыграл десятки ролей в Академическом национальном драматическом театре и на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.