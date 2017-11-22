Керимова госпитализировали из-за проблем с сердцем

Российский бизнесмен и сенатор Совета Федерации Сулейман Керимов, который находится под следствием во Франции, но с разрешения суда вернулся в Россию, попал в военный госпиталь Вишневского в подмосковном Красногорске из-за проблем с сердцем.

Его госпитализировали в субботу вечером с нарушением ритма сердца, сообщает Telegram-канал Mash.

Перед госпитализацией он пожаловался на боли в груди. Его доставили в военный госпиталь Вишневского, где диагностировали фибрилляцию предсердий (одна из форм аритмии сердца). После того, как ритм сердца был выровнен, Керимова выписали под наблюдение врача.

Керимов до сих пор находится под следствием во Франции, он может приезжать в Россию только по разрешению суда.

В январе сообщалось, что судебные власти Франции разрешили находящемуся под следствием Сулейману Керимову совершить краткую поездку в Россию. Сам бизнесмен заявил, что не будет скрываться от французских властей.

Керимова задержали в Ницце в ноябре 2017 года, ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег – для этого он якобы мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро.