Керимов заявил об отказе скрываться от французских властей

Российский миллиардер и сенатор Сулейман Керимов считает себя невиновным, а также уверен, что ему удастся это доказать французскому правосудию, сообщили в Совете Федерации после встречи Керимова со спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко.

«Сулейман Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет доказать несостоятельность предъявляемых ему обвинений. Поэтому не намерен скрываться, настроен на сотрудничество со следствием и надеется в скором времени вернуться на Родину», – цитирует сообщение РИА «Новости».

На прошлой неделе со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра сообщалось, что судебные власти Франции разрешили находящемуся под следствием Сулейману Керимову совершить краткую поездку в Россию. В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сделает все возможное для защиты прав Керимова, если таковые будут нарушены.

Керимову, задержанному в Ницце, предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Он находится под подпиской о невыезде. Прокуратура утверждает, что сенатор с целью отмывания денег мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро.