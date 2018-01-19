Франция разрешила Керимову съездить в Россию

Судебные власти Франции разрешили находящемуся под следствием сенатору и олигарху Сулейману Керимову совершить краткую поездку в Россию, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра.

Отмечается, что Керимову разрешили проведать на родине больного родственника, передает «Интерфакс».

В соответствии с постановлением судебных властей, сенатор должен отправиться в Россию в пятницу, 19 января, а уже в воскресенье, 21 января, обязан вернуться во Францию.

Напомним, 15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сделает все возможное для защиты прав российского сенатора и олигарха Сулеймана Керимова, если таковые будут нарушены.

Сенатору-олигарху Сулейману Керимову, задержанному в Ницце, были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Он находится под подпиской о невыезде. Прокуратура Ниццы утверждает, что сенатор мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро с целью отмывания денег.