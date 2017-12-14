Глава МИД Турции в интервью CNN заговорил по-русски

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу перешел на русский язык в интервью телеканалу CNN Turk.

Речь шла о российских туристах, которые приезжают на отдых в Турцию. «Мы хотим видеть еще больше туристов из России. Турция – очень красивая страна, и Анталья – красивый город. Турецкая кухня очень вкусная», – сказал турецкий министр. Фрагмент интервью опубликован на YouTube.

За прошлый год Турцию посетили 4,72 млн российских туристов – в 5,5 раза больше показателя 2016 года. Россияне заняли первое место среди отдыхавших в стране иностранцев.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, как Турция, потерявшая миллиарды в период закрытия российского направления, в этом году надеется на «золотой дождь» из российских туристов и не желает снижать стоимость путевок, заметно подорожавших из-за курса доллара к рублю.