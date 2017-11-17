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27 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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Турция готовится искупаться в золоте русских туристов

Турция надеется на рекордный поток туристов из России, несмотря на девальвацию рубляФото: Diego Cupolo/Zuma/Global Look Press
Стоимость путевок в Турцию выросла соразмерно росту курса доллара к рублю. В страхе перед провальным сезоном в случае еще большей нестабильности российские туроператоры пытаются договориться с турками, чтобы те снизили цены на отели. Однако Турция, потерявшая миллиарды в период закрытия российского направления, верит в золотой дождь из туристов в этом году, поэтому снижать цены не желает. Не рискуют ли турки? Подробности...
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РИА Новости
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          Турция готовится искупаться в золоте русских туристов

          Турция надеется на рекордный поток туристов из России, несмотря на девальвацию рубля   27 апреля 2018, 11:58
          Фото: Diego Cupolo/Zuma/Global Look Press
          Текст: Ольга Самофалова

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          Стоимость путевок в Турцию выросла соразмерно росту курса доллара к рублю. В страхе перед провальным сезоном в случае еще большей нестабильности российские туроператоры пытаются договориться с турками, чтобы те снизили цены на отели. Однако Турция, потерявшая миллиарды в период закрытия российского направления, верит в золотой дождь из туристов в этом году, поэтому снижать цены не желает. Не рискуют ли турки?

          Ослабление рубля с 58 до 62–63 к доллару в апреле из-за новых американских санкций привело к сопоставимому росту стоимости туристического продукта за рубеж. Наиболее популярным направлением для зарубежного отдыха среди россиян является Турция.

          Ситуация с падением российского рубля по отношению к доллару на 7–8% спровоцировала просьбы российских туроператоров снизить стоимость номеров в Турции, чтобы не отпугнуть российских туристов, пишет местная пресса. Однако правительство Турции и профильные ассоциации страны призвали отельеров и местных представителей бизнеса не идти на поводу у внешних факторов. «Паниковать не нужно. Не нужно снижать цены, это слишком опасно. Даже если цены не снизятся, российский турист все равно приедет», – заявил глава Ассоциации турецких туристических агентств (TURSAB) Фируз Багликая. По его мнению, ситуация на российском рынке «вернется в нормальное состояние в течение короткого времени».

          Российские же туроператоры считают, что возможности для корректировки стоимости у Турции есть, считает АТОР.

          «Цены в валюте, по которым продаются туры нашим клиентам, были зафиксированы не вчера, а еще в прошлом году в рамках контрактов для туроператоров. Туроператоры просят пересмотреть цены на продукт, потому что себестоимость в рублях для них выросла», – объясняет исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

          Стоимость гостиниц и турпакетов фиксируется в валюте, но россияне платят за свои туры в рублях. Соответственно, рост доллара к рублю на 6–8% привел к такому же удорожанию турпутевок для россиян. Тогда как турецкие отельеры жалуются, что их заработки так и не вернулись к докризисному уровню 2015 года, и спешить со снижением цен не хотят.  

          «Это вопрос диалога объектов размещения и туроператоров. Я абсолютно уверена, что стороны договорятся, потому что и турецкие отельеры, и российские туроператоры заинтересованы в том, чтобы поток не упал. Если вдруг турпоток будет падать, уверена, что стороны найдут компромиссное решение, которое позволит удержать его на планируемом уровне», – говорит Ломидзе.

          «Это превентивные переговоры на случай дальнейшего падения рубля. Пока турпоток в Турцию не падает», – добавляет она.

          Турция ждет в этом году просто золотой дождь – 2018 год должен стать самым успешным в туристическом плане. Ожидается 38–40 млн иностранных гостей, в том числе около 6 млн туристов из России.

          В прошлом году Турцию посетило 4,7 млн россиян. Но если в 2017 году всплеск объясняется эффектом отложенного спроса, то в этом году уже на этапе раннего бронирования российские туроператоры отмечают бурный рост бронирований туров на турецкое побережье. И даже девальвация рубля этому не помешала. Наоборот, как только началось ослабление рубля, многие россияне поспешили оплатить большую часть бронирований.

          «Шансы Турции повторить рекордные показатели прошлого года и даже превзойти их достаточно велики. Статистика ранних продаж авиабилетов туда-обратно на наиболее популярные курорты Турции (Анталия, Добрум, Измир) на предстоящее лето показывает, что спрос вырос в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом», – говорит генеральный директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев.

          Турция в списке самых востребованных туроператоров в летнем сезоне-2018, подтверждает туроператор «Библио-Глобус». Спрос на туры в Турцию по раннему бронированию там уже на 100% превышает прошлогодние показатели, а глубина бронирования туров в Турцию сейчас достигает октября 2018 года, тогда как пик продаж приходится на май и первые летние месяцы.

          По данным туроператора, стоимость тура на Анталийское побережье Турции на 7 дней/6 ночей с авиаперелетом, размещением в трехзвездочном отеле и питанием по системе «Все включено» на начало летнего сезона стартует от 33 150 рублей на двоих человек, на семью из двух взрослых и одного ребенка – от 46 700 рублей. 

          «Однако, если произойдет дальнейшая девальвация рубля и доллар достигнет условно 80–90 рублей, то это может уже серьезно повлиять на поток россиян за рубеж», – говорит Майя Ломидзе.

          Открытие Египта, с которым Турция раньше конкурировала на российском туристическом рынке, пока не составляет угрозу для турецкого побережья. «Уже два года идут разговоры о возвращении Египта, но этого пока не случилось. То, что стали летать рейсы в Каир, вообще не имеет никакого отношения к туристическому направлению», – считает Ломидзе.

          Пока не откроют чартеры на египетские курорты (а это случится в лучшем случае осенью), Турции стоит бояться только девальвации рубля или внешнеполитических изменений. Точнее, даже не самого ослабления российской валюты, что снижает покупательскую способность россиян, а панических скачков. «Как только курс стабилизируется, причем не так важно, на какой абсолютной величине, продажи сразу начинают расти. Потому что на турпоток больше влияет нестабильность, высокая волатильность курса, чем запредельно высокий курс. К запредельно высокому курсу часть туристов в какой-то момент привыкает, а когда происходит нестабильность, то все туристы в любой ценовой категории начинают думать и выжидать», – объясняет Майя Ломидзе.

          Пока, по ее словам, продажи туров можно считать удовлетворительными с учетом всей ситуации. «Хотя они меньше, чем могли бы быть, если бы курс был стабильным», – говорит эксперт.

          Поэтому давать точные прогнозы на сезон туроператоры пока опасаются. «Если в течение лета не будет серьезных курсовых скачков или каких-то иных дестабилизирующих ситуаций, то сезон ожидается хорошим – с приростом по отношению к прошлому году. Насколько больше, пока сложно сказать», – говорит Ломидзе. По популярности Турция сейчас является самым популярным направлением для отдыха среди россиян. Далее по популярности идут Греция, Кипр и вырвался вперед Тунис.

          Если произойдет форс-мажор, то можно ожидать резкого снижения продаж туров в Турцию, что обернется серьезной катастрофой для турецкого туризма, который еще окончательно не оправился от закрытия курорта в период обострения отношений Москвы и Анкары из-за сбитого российского Су.

          Зато от девальвации выиграют российские курорты, как это было, например, в 2015 году. Цены там сейчас остались на уровне прошлого года, что уже неплохо, отмечает Ломидзе.

          Кстати, в сфере самостоятельного туризма компания Biletix фиксирует на майские праздники самую высокую долю продаж авиабилетов по внутренним направлениям за всю историю компании: 72% авиабилетов пришлось на полеты внутри России. «Это свидетельствует о том, что на предстоящие майские праздники самостоятельные туристы очень сильно переориентировались на внутренний туризм», – говорит Сизинцев. «Возможно, это связано со спецификой графика выходных и праздничных дней в начале мая в этом году: он «разорван» на несколько частей, и спланировать длинный отпуск не получается», – предполагает Сизинцев.

          Однако на это мог повлиять и рост курса евро и доллара. Тем более что ситуация по лету похожая. «И хотя ранние продажи по внутренним направлениям не побили рекорда 2016 года, тогда доля ранних продаж авиабилетов по внутренним направлениям составляла 64%, в этом году – 59%, но все равно это очень высокая доля, свидетельствующая о переориентации самостоятельных туристов на внутренние направления», – считает Сизинцев.

          Так что российский юг, скорее всего, также сможет нарастить туристов в этом году. По количеству всех туристов безусловный лидер в России один – это Краснодарский край, куда турпоток в три раза больше, чем в Турцию. А если говорить про поток организованного туризма, то расклад сил другой – сначала Турция, потом Краснодарский край и дальше другие страны. 


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