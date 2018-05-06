В Москве отменили воздушную часть генеральной репетиции парада Победы

Воздушная часть генеральной репетиции парада Победы в Москве отменена в связи с неблагоприятными метеоусловиями на маршрутах пролета авиации. МЧС предупреждает жителей столицы о грозе и сильном ветре, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями на маршрутах пролета авиации принято решение воздушную часть генеральной репетиции военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая не проводить», – передает РИА «Новости» сообщение представителя Министерства обороны.

Отмечается, что вся воздушная техника взлетела с аэродромов базирования, однако в итоге репетицию отменили.

Между тем управление МЧС по Москве предупредило о грозе и усилении ветра с порывами до 13-18 метров в секунду в воскресенье. Спасательное ведомство рекомендовало водителям припарковаться, так как грозы резко ухудшают видимость на дороге, а вспышки молний могут ослепить и спровоцировать аварию. Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов и рыбачить.

При сильном ветре МЧС призывает обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Генеральная репетиция парада Победы началась на Красной площади в 10.00 мск. Самолеты и вертолеты, участвующие в репетиции, должны были вылететь с восьми аэродромов, расположенных по всей стране.