Генеральная репетиция парада Победы началась в Москве

На Красной площади в Москве в 10.00 началась репетиция парада Победы. Старт торжественному мероприятию дал бой кремлевских курантов.

В воскресенье утром в центре Москвы наблюдается низкая облачность после ночной грозы. По прогнозу синоптиков, 6 мая в столичном регионе ожидается небольшой дождь, гроза и ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду, передает ТАСС.

В генеральной репетиции принимают участие 13 тыс. военнослужащих, более 150 единиц современного вооружения и военной техники, а также 75 самолетов и вертолетов. Репетиция призвана в точности повторить церемонию, которая состоится на Красной площади 9 мая, чтобы все ее участники смогли еще раз отработать все действия.

В столичной мэрии предупреждали, что в связи с репетицией в Москве перекроют несколько улиц и участков дорог.

Торжественный марш пеших парадных расчетов начался после гимна Российской Федерации. По традиции «коробки» собрались внизу Васильевского Спуска у собора Василия Блаженного.

Ранее Минобороны раскрыло все детали парада Победы.

В пятницу прошла первая воздушная репетиция парада Победы в Москве.