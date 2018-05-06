Украина решила потратить на изучение настроений россиян 65 тыс. долларов

Центр информационно-психологических операций №72 украинских вооруженных сил разместил тендер на проведение социологического исследования населения юга России.

Информация опубликована на украинском сайте госзакупок. Украинские военных хотят узнать, насколько россияне довольны властями России, готовы ли участвовать в протестах. Кроме того, Украина интересуется материальным положением жителей юга России, передает РИА «Новости».

Также украинская сторона хочет узнать, какие из информационных каналов являются наиболее эффективными для работы с той или иной группой граждан. Интересуют ВС Украины и медиа-предпочтения россиян.

Согласно опубликованной информации, в Адыгее, Калмыкии, Краснодарском край, Ростовской области и Крыму должно быть проведено «не менее 20 фокус-групповых дискуссий и 2 тыс. интервью лицом к лицу (face-to-face) дома у респондента».

Украина готова выделить на это около 65 тыс. долларов.

Напомним, украинская сторона похвалялась тем, что ВСУ якобы способны дойти до Ростова-на-Дону.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о претензиях Украины на Кубань.