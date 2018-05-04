УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал в отношении московского «Спартака» и «Атлетика» из Бильбао дисциплинарное дело по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы 22 февраля в Испании.

Отмечается, что «Атлетик» обвиняется в недостаточной организации матча, беспорядках, использовании пиротехники и бросании посторонних предметов на поле футбольными хулиганами, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

«Спартак» обвиняется в беспорядках, использовании пиротехники и бросании предметов на футбольное поле.

Дисциплинарная комиссия УЕФА будет рассматривать дело 31 мая.

Напомним, хотя «Спартак» и обыграл «Атлетик» в Бильбао, московский клуб не смог выйти в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Перед матчем произошли столкновения между фанатами, участвовавший в разгоне фанатов баскский правоохранитель скончался в больнице.

Комментируя столкновения между фанатами «Спартака» и «Атлетика» в Бильбао, вице-президент московского футбольного клуба Наиль Измайлов напомнил, что на матче в российской столице ничего подобного не случилось. Суд Бильбао 24 февраля освободил трех россиян, задержанных после столкновений между фанатами испанского «Атлетика» и «Спартака».