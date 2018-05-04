Тренером женской сборной Украины по биатлону стал российский специалист

Старшим тренером женской сборной Украины по биатлону назначен россиянин Андрей Прокунин.

Контракт с Прокуниным подписан на четырехлетний олимпийский цикл, передает Delfi со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

«Я понимаю реакцию части украинских болельщиков на мое назначение. Понимаю также, что изменить мнение людей будет сложно. Я хочу сказать, что работа со сборной Украины – это определенный профессиональный вызов для меня. Это интересно и в то же время волнительно, ответственность колоссальная, хочется показать максимальный результат», – сказал он.

Отмечается, что в мае Прокунину исполнится 40 лет. Два последних сезона он тренировал мужскую и женскую команды Южной Кореи к Олимпиаде в Пхенчхане.

Ранее тренером украинской сборной по биатлону был словенский специалист Урош Велепец.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг после переговоров с Международным олимпийским комитетом Украина отменила приказ, который запрещает украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов посетовал, что ряд украинских спортсменов «вопреки позиции государства» отправились на чемпионат Европы по спортивной борьбе, который проходит с 30 апреля по 6 мая в российском Каспийске.