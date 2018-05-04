Китай ответил на обвинения Пентагона в ослеплении американских летчиков

Заявления Вашингтона о якобы ослеплении американских летчиков в Джибути лазерами с китайской военной базы не соответствуют действительности, заявило министерство обороны Китая.

«Заявления официального лица США не соответствуют действительности, мы уже направили США опровержение их ложных обвинений по официальным каналам», – передает ТАСС текст заявления китайского оборонного ведомства.

Там подчеркнули, что Пекин «всегда строго соблюдает международное право и законы страны пребывания, а также прикладывает усилия для защиты региональной безопасности и стабильности».

Ранее официальный представитель Пентагона Дана Уайт заявила, что американские летчики якобы подверглись воздействию лазеров в Джибути. Она назвала произошедшее «очень серьезными инцидентами». Американские летчики, сообщила она, получили незначительные травмы.

Американские СМИ еще в 2015 году заявляли, что вооруженные силы Китая получили в распоряжение винтовки с ослепляющим лазером, хотя это нарушает конвенцию ООН об использовании обычного оружия.

В июле 2017 года стало известно о размещении военной базы КНР в Джибути.