Российские верфи начали борьбу за строительство ядерного заправщика

Российские верфи конкурируют за строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) – нового спецсудна для работы с атомными ледоколами «Атомфлота».

Вероятным претендентом на строительство МСАТО является входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтийский завод, который уже получил техническое задание и запрос на технологию строительства «ядерного заправщика» от Минпромторга, сообщают СМИ.

Отмечается, что также техпроект МСАТО разрабатывает ЦКБ «Айсберг» – работы планируется завершить в ноябре.

Подрядчик создания рабочей конструкторской документации пока не определен, однако известно, что ОСК обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями для строительства судна.

МСАТО нужно для обслуживания строящихся атомных ледоколов ЛК-60 и плавучей АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», а также для перезарядки реакторов, хранения и перевозки нового и отработанного ядерного топлива (ОЯТ) и всех видов радиоактивных отходов (РАО). Планировалось, что оно будет работать с реакторами «Ритм-200» (ЛК-60), КЛТ-40С (ПАТЭС) и «Ритм-400».

В Минпромторге сообщили, что заказчиком МСАТО выступит «Росатом» в лице «Атомфлота» – ФГУП прорабатывает вопросы финансирования и выбора верфи. Информации по стоимости и срокам строительства, а также по срокам заключения контракта пока нет. Предположительно, МСАТО обойдется примерно в 10 млрд рублей.

В данный момент у ФГУП «Атомфлот» «Росатома» кроме ледоколов есть плавбаза «Имандра», которая была построена в 1980 году Балтзаводом, судно «Лотта» – лесовоз, переоборудованный в 1984 году в плавучую техбазу для хранения ОЯТ, спецтанкер «Серебрянка» для жидких РАО, контейнеровоз «Россита».

В конце 2017 года сообщалось, что к концу 2018 года будет проведен анализ возможного продления эксплуатации ядерных установок «Имандры», «Лотты» и «Серебрянки» до 2025 года.

Известно, что контракт на техпроект МСАТО был заключен Минпромторгом по итогам конкурса с ЦКБ «Айсберг» в октябре 2017 года за 490 млн рублей.

Эскизный и концептуальный проект МСАТО под шифром «Имандра-У» был разработан еще в 2016 году. Так, судно должно иметь ледовый класс Arc5, скорость на открытой воде не менее 12 узлов и дальность плавания около 8 тыс. миль. Длина судна составит 180 м, ширина – 32-35 метров.

Однако Балтзавод может быть не единственным претендентом на МСАТО. В качестве одного из вариантов рассматривается северодвинская «Звездочка» ОСК; интерес проявляли также представители Зеленодольского завода имени Горького в Татарстане. Также возможным претендентом является «Звезда» в Большом Камне (строится консорциумом «Роснефти», Роснефтегаза и Газпромбанка).

Кроме того, возможен заказ двух ядерных заправщиков: один достанется «Атомфлоту», второй – Минобороны для атомных подлодок.

Напомним, в декабре 2017 года сообщалось, что «Атомфлот» может заказать еще два ледокола ЛК-60 у Балтийского завода Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в дополнение к уже строящимся трем судам.