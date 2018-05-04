На юго-западе Москвы сгорели 15 автобусов

В автопарке на юго-западе Москвы в ночь на пятницу сгорели 15 автобусов, сообщил источник в экстренных службах российской столицы.

Собеседник ТАСС сообщил, что еще два автобуса пострадали от огня.

Возгорание автобусов произошло на Типографской улице, дом 8. Благодаря действиям пожарно-спасательных подразделений в 02.45 мск пожар был локализован, а в 03.00 – ликвидирован. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал.

Источник РИА «Новости» сообщил, что причиной пожара в автопарке мог стать поджог.