Захарова: Бабченко даже не понял, что с ним сделали

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала несколько выводов по ситуации с инсценировкой «гибели» журналиста Аркадия Бабченко.

Она сообщила, что прочитала «десятки комментариев» на эту тему. Захарова заметила, что удивлена, почему журналисты и знакомые Бабченко стали повально говорить, что «он для них умер», хотя в день «убийства» «были бы готовы на многое, чтобы случилось чудо».

«Примите и распишитесь: жизнь Бабченко важнее всего остального», – написала она в своем Facebook.

Также она отметила, что давно было понятно, «кто такой Бабченко» – еще после его фразы «40 тыс. долларов. Я неплохо стою, слушайте».

«Бабченко надо не ругать, а жалеть и радоваться, что ему так повезло, и он остался жив. Ему повезло, как везет пьяницам, уснувшим на шпалах и проснувшимся живыми. Судя по разыгранному телевизионному спектаклю, он даже не понял, что с ним сделали», – заявила Захарова.

По ее словам, скорее всего, Бабченко искренне верил, что «спасает себя и параллельно делает великое дело». Захарова считает, что украинские спецслужбы «грубо использовали (его) в своих целях».

По слова официального представителя МИД, «цирк прошел на ура», а Бабченко теперь, «довольный как слон, к которому прилепили ценник в пару раз превышающий его самые смелые фантазии», томится «в неге собственной значимости».

Захарова считает, что «украинской политической элите надо кормить растущее и крепнущее националистическое чудовище, требующее ежедневной присяги на крови», а методы СБУ не дают повода «отворачиваться от спасенного (в кавычках и без)».

В то же время она заметила, что история «скроена по уже известным «мировым» образцам», Киев наделся «на очередной раунд высылки российских дипломатов или еще что-нибудь схожее».

«И хотя лекала западные, сшить-то по ним сшили, да и получилось без всякого сомнения красиво, ярко, только в бондиане смокинг с вышиванкой не носят», – заявила она.

Ранее в четверг Бабченко, убийство которого оказалось инсценировано в Киеве, рассказал британским СМИ об этой «спецоперации». Он уверен, что речь шла не о «фейк-ньюс, речь шла о спецоперации».

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него.