Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Грузии

По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.0 комментариев
По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.0 комментариев
Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.5 комментариев
Ранее этот законопроект получил поддержку правительства.
«На сегодняшний день 57 тыс. владельцев гаражей уже оформили свои права без бюрократии, каких-либо излишних процедур и больших затрат. Они получили возможность передавать гаражи по наследству, заключать сделки. Граждане защищены, с одной стороны, от мошенников, с другой – от городских властей, которые понимают, что на этом месте нельзя проектировать магазин, жилой дом и так далее», – заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его слова приводятся на сайте «Единой России».
Упрощенный порядок позволяет легально совершать сделки купли-продажи, дарения и передавать имущество по наследству. За время действия амнистии россияне зарегистрировали более 700 тыс. объектов. Для оформления прав на гаражи, построенные до конца 2004 года, достаточно подать одно заявление в местные органы власти с подтверждающими документами.
В начале июля депутаты одобрили этот законопроект во втором чтении.
В конце мая нижняя палата парламента приняла данную инициативу в первом чтении.
Перед этим правительство России поддержало продление льготного механизма до 2031 года.
Власти Индии выразили протест Москве после удара по судну на Украине
Правительство Индии во вторник заявило решительный протест Москве в связи с гибелью четырех своих граждан, передает India Today.
Инцидент с грузовым кораблем произошел у побережья Одессы. По данным источников, торговое судно подверглось предполагаемому российскому ракетному удару.
Во внешнеполитическое ведомство страны был вызван временный поверенный в делах России в Нью-Дели Владимир Ладанов. Дипломату передали категорические возражения и потребовали объяснений случившегося.
Оценивая гибель членов экипажа, индийские власти заявили: «Эта атака прискорбна».
Нью-Дели настаивает на выяснении всех обстоятельств трагедии на Украине. Руководство страны требует привлечь к ответственности виновных в смерти индийских моряков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти Индии подтвердили гибель трех своих моряков после удара США по танкеру у берегов Омана.
В 2024 году Нью-Дели вызвал украинского посла из-за резких высказываний Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию.
Политолог Куликов: Новый глава МИД Британии может повторить «ошибку Милибэнда» в беседе с Лавровым
«Назначение Эда Милибэнда главой МИД Британии вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, он, по сути, идет по стопам своего брата Дэвида, который ранее тоже занимал пост министра иностранных дел. То есть, это своего рода семейная традиция», – сказал Андрей Куликов, гендиректор исследовательской компании Europe Insight.
«С другой стороны, в консервативных кругах отмечают, что у Эда Милибэнда неоднозначная репутация, так как его имя упоминалось в связи со скандалом вокруг дела Эпштейна. Кроме того, критики уверены, что ему не хватает политического веса, и он не соответствует должности главы Форин-Офиса», – добавил собеседник.
По словам политолога, Милибэнд считается «слишком идейным». «Не исключено, что фокус на собственных убеждениях помешает ему быть прагматичным и достаточно гибким в выстраивании отношений со странами», – рассуждает аналитик. В связи с этим Куликов допускает появление напряженности в отношениях Лондона и Вашингтона.
Эксперт напомнил, что до нового назначения Милибэнд занимал кресло министра энергетики. «Его наследие на предыдущем посту – отказ от добычи традиционных полезных ископаемых, то есть нефти и газа, а также настойчивость в вопросе перехода к «зеленой» экономике», – уточнил спикер, отметив, что это не соответствует интересам США, одного из ключевых союзников Британии.
Вместе с тем, Милибэнд выглядит приемлемой кандидатурой для Евросоюза, продолжил политолог, допустив, что назначение отражает желание нового правительства усилить европейское направление. «В силу опыта по энергетическим вопросам он говорит с европейцами «на одном языке». Если это будет перенесено в сферу внешней политики, то можно говорить о том, что Лондон сделал ставку на большее сближение с Евросоюзом», – детализировал Куликов.
Что касается отношений России и Британии, то собеседник не ожидает каких-либо изменений после назначения Милибэнда. Политолог вспомнил, как Сергей Лавров в октябре 2008 года во время разговора о ситуации в Грузии сказал Дэвиду Милибэнду, занимавшему тогда пост МИД Британии: «Кто ты такой, чтобы читать мне лекции». Спикер не исключает, что и младший брат Дэвида Эд Милибэнд также может выбрать ошибочный тон в разговоре с российским министром. «Ничего нельзя исключать», – добавил он.
«Я не вижу пока предпосылок для изменения внешнеполитического курса Лондона. Во-первых, премьер Энди Бернэм до сих пор не демонстрировал существенных отличий от того курса, который был при Кире Стармере. Во-вторых, Лейбористская партия и состав парламентской фракции остались прежними – не было выборов и обновления депутатского корпуса. Наконец, министры остались практически теми же. Рокировка произошла, но все же без революций», – пояснил аналитик.
Политолог Владимир Корнилов, в свою очередь, напомнил, что Бернем рассчитывал назначить Милибэнда на пост канцлера – «то есть поручить ему весь финансово-экономический блок правительства». «Но, по слухам, против этого его категорически предостерег Белый дом, сообщив, что главный идеолог «зеленой повестки» Милибэнд во главе экономики Британии будет негативно воспринят Дональдом Трампом. Неужели Бернем думает, что во главе МИД «зеленый» лейборист будет воспринят с большей радостью?», – задается вопросом эксперт.
Ранее вступивший накануне в должность премьер-министр Британии Энди Бернем назначил новых министров. В частности, должность министра иностранных дел занял Эд Милибэнд. Примечательно, что он станет вторым Милибэндом во главе Форин-Офиса: его старший брат Дэвид возглавлял ведомство в правительстве Гордона Брауна (2007-2010 годы).
В кабинете прошлого премьера Британии Кира Стармера Эд Милибэнд занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности. С сентября 2010 года по май 2015 года Милибэнд был лидером Лейбористской партии, которая на тот момент находилась в оппозиции. Тогда на выборах он обошел своего брата Дэвида.
Отметим, бывший мэр Большого Манчестера и новый глава Лейбористской партии Энди Бернем 20 июля официально возглавил британское правительство. «Я остро осознаю, что являюсь … седьмым премьер-министром с 2016 года, поэтому сейчас самое время для размышлений и принятия новых решений», – заявил он и пообещал вернуть стране потерянную политическую стабильность.
Зеленский объявил о назначении Драпатого главкомом ВСУ
«Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Зеленский также сообщил о планах изменить состав генерального штаба украинских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается политический кризис, вызванный конфликтом Михаила Федорова, который занимал пост главы Минобороны, с главкомом Александром Сырским.
Федоров сообщил о своей отставке. Это вызвало акции протеста в украинских городах. На фоне протестов украинские СМИ сообщили о намерении Зеленского отправить в отставку Сырского.
Депутат Колесник: Британия выдает обычные учения за угрозу
«Британия намеренно раздувает шум вокруг наших учений, чтобы поддержать миф о «российской угрозе», который Европа выдумала сама. На деле же ситуация абсолютно дежурная, ведь артиллерийские учения прошли с соблюдением всех мер безопасности», – отметил депутат.
«Порядок действий при таких стрельбах строго регламентирован: заранее отводится специальный район, который затем обозначается на международных картах, а в навигационные маршруты вносятся соответствующие поправки. Об этом оповещаются все суда в округе, чтобы никто случайно не зашел в опасную зону», – пояснил он.
«Если же в Лондоне всерьез испугались одного нашего корабля, то это не делает чести британским оборонным институтам и говорит лишь об их паранойе. Разумеется, учения велись у их рубежей, однако это международные воды, где подобные маневры проводят все флоты мира», – подчеркнул собеседник.
«Показательно, что схожие действия НАТО у российских границ никакой истерики в Москве не вызывают. Вдоль них летают американские бомбардировщики, рядом с Калининградской областью отрабатываются сценарии нападения на регион, и мы прекрасно понимаем, что это подготовка к эскалации. Тем не менее реакция остается сдержанной», – добавил парламентарий.
«Весь этот информационный ажиотаж объясняется просто: за ним стоит страх Британии и всего Запада перед нашей страной, который они сами довели до уровня паники. Отсюда и попытки выдать обычные учения за угрозу, и демонстративная нервозность вокруг каждого маневра российского флота», – заключил Колесник.
Ранее министерство обороны Британии сообщило о фиксации учебных стрельб сторожевого корабля ВМФ РФ «Неустрашимый» в проливе Ла-Манш. По информации ведомства, маневры проходили примерно в 74 км к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства.
Кроме того, Лондон подчеркнул, что за действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. Наблюдение с воздуха также осуществлял французский самолет. Перед началом же непосредственных стрельб «Неустрашимый» связался с моряками королевства и предупредил их о старте учений.
Стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Министерство обороны, тем не менее, сочло необходимым подчеркнуть, что британский флот продолжает отслеживать ситуацию в проливе и пребывает в готовности обеспечить национальную безопасность.
В связи с этим в интернете появились спекуляции, что произошедшее стало своеобразным «сигналом» для нового премьера страны Энди Бернема. На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все действия отечественных военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом. «Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул он.
Экономист Лизан: Россия приступила к системному поражению газораспределительных узлов Украины
«Удар по ГРС «Сумская» показывает, что Россия приступила к системной работе по выбиванию украинской газораспределительной инфраструктуры», – объяснил экономист Иван Лизан. Собеседник напомнил, что с помощью компрессорных станций поддерживается предопределенный расход транспортируемого газа и оптимальное давление в трубах.
Спикер указал, что большая часть так называемого украинского «военно-промышленного комплекса» – цеха отверточной сборки, небольшие площадки – запитывается от газовых мощностей. «Урон ГРС «Сумская» означает, что какая-то часть объектов доморощенного ВПК недополучит энергии или останется вовсе без электричества», – указал он.
«В последнее время российские атаки приходятся на энергетические объекты в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Это одни из главных регионов украинской добычи голубого топлива. Наша цель – выбить промыслы энергоносителя, уничтожить инфраструктуру и логистику», – отметил собеседник. По его словам, перед Россией стоит задача снизить на Украине темпы закачки газа в преддверии зимы.
«При поражении достаточного количества ГРС украинская власть будет вынуждена снижать температуру в системе, а также импортировать больше энергоносителей. Кроме того, удары по газораспределительной инфраструктуре можно считать симметричным ответом Киеву, который снова пошел на эскалацию «инфраструктурной войны», – подчеркнул эксперт.
Лизан отметил, что украинские власти еще с 2014 года размывают грань между военной и гражданской инфраструктурой. «Новая почта» стала, по сути, армейским логистическим оператором, дроны хранятся на любых складах. БПЛА собираются даже на киностудии имени Довженко. Киев будет испытывать большие трудности с тем, чтобы попытаться сохранить энергосистему в нынешнем состоянии. А построить отдельную электростанцию для объектов ВПК Украина не сможет», – добавил спикер.
Собеседник считает, что весомо ухудшить ситуацию для республики может еще один удар по газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области. «Россия уже атаковала ее в августе прошлого года, что привело к приостановке поставок энергоносителей через Трансбалканский коридор. Насколько я знаю, объект к настоящему времени привели в относительный порядок», – детализировал спикер.
Кроме того, в этом контексте Лизан напомнил, что в Кировоградской области расположены крупные станции, узлы и другие объекты, обеспечивающие связь северной части газотранспортной системы Украины с южными регионами страны.
«Для России логично бить по ГРС, расположенным ближе к крупным городам. Нужно уничтожать не только те станции, которые обеспечивают поддержание перетока по магистральным газопроводам, но и те, что относятся к сетям среднего давления, запитывающим областные центры», – резюмировал собеседник.
Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что FPV-дроны «КВН» на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции «Сумская». Ведомство указало, что ГРС входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов – ключевого узла газотранспортной системы Украины.
На прошлой неделе лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в контексте энергетического кризиса и смены правительства Киеву стоит готовиться к беспрецедентно сложной зиме. Министр энергетики Денис Шмыгаль также призывал сограждан настраиваться на то, что их ждут суровые месяцы.
Беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix потерял связь после полета над Черным морем
Разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 подал сигнал о сбое в системе связи после патрулирования акватории Черного моря, передает РИА «Новости». Аппарат стартовал с итальянского острова Сицилия в понедельник днем и направился к черноморскому побережью.
В районе Черного моря дрон выполнил несколько пролетов между турецкими городами Стамбул и Самсун. По центру его траектории с российской стороны располагаются Крымский полуостров и Севастополь.
Завершив патрулирование, аппарат взял курс на юго-восток к Средиземному морю. Обогнув Кипр с востока, он направился на запад. Сейчас беспилотник находится около греческого острова Крит и транслирует сигнал 7600, который свидетельствует о сбое связи. В апреле аналогичный дрон уже подавал сигнал бедствия в небе над Черным морем.
Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix проследовал над нейтральными водами Черного моря для сбора данных.
В апреле аналогичный итальянский аппарат подал сигнал бедствия из-за сбоя радиооборудования.
Несколькими днями ранее самолет разведки НАТО Artemis II совершил нехарактерно короткий полет в этом же регионе.
Правовед Соловьев объяснил протокол за козу на Красной площади
В Москве на пять суток арестовали местного жителя Магомеда Магомедова. В самом центре столицы около Мавзолея Ленина мужчина выгуливал козу и нецензурно выражался. За нарушение общественного порядка на него составили протокол о мелком хулиганстве и Тверской суд назначил ему административный арест.
«В России действует приказ ФСО от 2 марта 2021 года № 30 об утверждении правил, которые регулируют порядок пропуска посетителей в Московский Кремль. Если ты гражданин России, ты должен понимать, что Московский Кремль – это место в определенном смысле сакральное», – говорит Соловьев.
Юрист отмечает, что с 1991 года комплекс Московского Кремля и Красной площади имеет статус государственного историко-культурного музея-заповедника и включен в список особо ценных объектов национального достояния, а с 1992 года там действует особый порядок посещения. Каждый гражданин страны обязан относиться к Красной площади с уважением.
Юрист обратил внимание, что рядом находятся храмовый комплекс Василия Блаженного и памятники. И вряд ли бы люди любых других вероисповеданий, например, мусульмане, одобрили бы, если бы москвич привел козу к мечети или в национальный культурный центр.
«На Красную площадь нельзя приходить ни с домашним скотом, ни с какими-то животными, потому что это объект культурного наследия и символ нашей страны», – объясняет специалист.
Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал на десять суток восемнадцатилетнего студента за дебош в Мавзолее Ленина. На территории некрополя у Кремлевской стены молодой человек громко ругался, размахивал руками и мешал другим посетителям, а затем бросил мокасин в саркофаг Владимира Ленина и несколько раз ударил по нему рукой. При задержании он оказал сопротивление полицейским. Свои действия студент объяснил несогласием с «экономической и религиозной политикой» Ленина.
Российские войска нанесли удар по судну, задействованному в транспортировке украинских грузов у берегов Одессы, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Накануне вечером атаке подверглось судно LPG Gas Lisbon под либерийским флагом.
Инцидент произошел примерно в 47 километрах от румынского побережья. Корабль следовал из Египта в украинский порт Рени, расположенный в Одесской области. Экипаж судна был успешно эвакуирован.
Президент Румынии Никушор Дан прокомментировал произошедшее: «Инцидент является частью войны России против Украины». Днем ранее Министерство обороны России сообщало о поражении четырех судов, которые использовались Киевом в военных целях.
Накануне Вооруженные силы России уничтожили несколько сухогрузов с военным снаряжением в портах Одессы и Черноморска.
Днем ранее самолеты и беспилотники поразили два балкера на рейде одесского порта.
До этого российские военные атаковали пять транспортных судов в момент выгрузки снабжения для украинской армии.
Подобные действия могут классифицироваться как серьезное нарушение законов ведения конфликта, передает ТАСС.
Официальный представитель Управления верховного комиссара организации по правам человека Тамин Аль-Хитан прокомментировал ситуацию с атаками на гражданские объекты.
«Преднамеренные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением в соответствии с нормами международного гуманитарного права», – подчеркнул он во время брифинга в Женеве.
При этом представитель ведомства обратил особое внимание на обязательную необходимость проведения тщательного расследования произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 июля логистические центры компании Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области подверглись массированной атаке украинских беспилотников.
Глава киевского режима Владимир Зеленский поблагодарил военных за эти удары.
Руководитель маркетплейса Татьяна Ким объявила о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим сотрудникам.
С 23 июля вступят в силу ограничения на поставки подкарантинной продукции от пяти узбекских производителей, передает ТАСС. Под запрет попадут капуста, лук, свекла, томаты, виноград, а также свежая зелень.
«Россельхознадзор с 23 июля 2026 года ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от 5 узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Решение принято на фоне участившихся случаев обнаружения опасных вредителей в узбекских овощах и фруктах.
В Россельхознадзоре отметили, что систематические нарушения свидетельствуют о недостаточной эффективности контроля безопасности поставляемых товаров со стороны Узбекистана.
Меры направлены на защиту территории России от распространения карантинных объектов и обеспечение продовольственной безопасности страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Россельхознадзор приостановил импорт плодоовощной продукции от десяти узбекистанских экспортеров.
В середине июня ведомство ввело полный запрет на ввоз подкарантинных товаров из Армении. Перед этим российская сторона временно ограничила поставки армянской черешни, абрикосов и свежего винограда.
Выявлены признаки нарушения законодательства, выдано 38 предупреждений независимым участникам рынка, указали в службе, передает ТАСС.
Специалисты активно анализируют стоимость нефтепродуктов в мелкооптовом сегменте для аграриев и владельцев заправок.
В качестве примера приводится ситуация в Удмуртии. «Так, Удмуртское УФАС установило признаки нарушения Закона о защите конкуренции у ООО "Петросервис"», – сообщили в пресс-службе ФАС.
Организация безосновательно изменила цены на дизельное топливо для местных фермеров.
Компании предписали оперативно снизить стоимость горючего до экономически обоснованного уровня. Всего инспекторы получили три обращения от сельхозпроизводителей из Липецкой, Новосибирской областей и Республики Коми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля территориальные управления ведомства выявили признаки картельных сговоров на независимых АЗС.
Позже министр энергетики Сергей Цивилев подтвердил включение аграриев в приоритетную группу снабжения горючим.
Месяцем ранее вице-премьер Александр Новак провел специальное совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива.
«Мы продолжаем наши контакты с индийскими партнерами. Мы разъясняем нашу позицию. А главное, наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима», – заявил он, передает ТАСС.
Так представитель Кремля прокомментировал недавний инцидент в порту Одессы. В результате атаки на один из кораблей погибли четверо граждан Индии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Индии выразило решительный протест Москве из-за гибели четырех своих граждан у побережья Одессы. В ночь на вторник ВС России продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре Украины.
Днем ранее российская армия уничтожила два сухогруза с военным снаряжением в Одесском морском торговом порту.
Вооруженные силы России нанесли удар по стратегически важному объекту энергетической инфраструктуры Украины, указало ведомство в Max.
Атака была произведена с использованием FPV-дронов «КВН», управляемых по оптоволоконному кабелю.
Целью удара стало технологическое оборудование компрессорной станции «Сумская», расположенной в городе Сумы. Этот объект входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов и является ключевым узлом газотранспортной системы страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска поразили автозаправочную станцию в Сумской области для нарушения логистики противника.
В начале июля беспилотник «Герань-4 Сикер» обесточил важную электрическую подстанцию в этом же регионе.
В январе военные стали активно применять дроны на оптоволокне для изоляции района боевых действий.
МИД: Россия подключилась к суду ООН между Литвой и Белоруссией
Внешнеполитическое ведомство проинформировало о подаче соответствующей декларации. В министерстве подчеркнули уникальность этого решения, поскольку Россия впервые выступает третьей стороной в подобном международном судебном процессе.
«20 июля Российская Федерация официально заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в начатое в 2025 году Литвой разбирательство против Республики Беларусь на основании Протокола против незаконного ввоза мигрантов, дополняющего Конвенцию против транснациональной организованной преступности. Соответствующая декларация российской стороны была подана в Международный суд ООН и опубликована на веб-сайте суда», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Представители министерства добавили, что участие Москвы призвано содействовать правильному и добросовестному толкованию международных соглашений. Дипломаты намерены следить за четким соблюдением правовых норм в ходе разбирательства.
В прошлом году Литва обвинила Белоруссию в организации масштабного ввоза нелегалов.
Вильнюс потребовал от Минска финансовой компенсации за возведение пограничных заграждений.
В июне текущего года Москва анонсировала привлечение прибалтийских республик к международной ответственности за дискриминационную политику.