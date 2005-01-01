Летчик-испытатель восхищенно отозвался о качествах Су-57

Российский истребитель Су-57 превосходит все западные аналоги, заявил летчик-испытатель Анатолий Кнышов, отметив «совершенство» этой машины.

«Уровень его совершенства, аэродинамические характеристики и возможности опережают существующие зарубежные машины», – передает слова Кнышова РИА «Новости».

По его словам, этим объясняется тот факт, что зарубежный мир так внимательно следит за самолетом, обращая внимание на все его выступления – на Западе интересуются его характеристиками, которые «не превзошел никто в мире».

«Мы впереди планеты всей», – заявил Кнышов.

По его словам, Су-57 будет одним из основных боевых самолетов ВКС России на протяжении 20-25 лет. Он поступит на вооружение в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в ВВС США осознали неизбежность потери превосходства в воздухе с появлением Су-57.

Американские СМИ неоднократно рассматривали основные преимущества российского истребителя Су-57, признав его «очень ценным». В то же время зарубежная пресса отмечала, что у России есть более мощное вооружение, чем Су-57.