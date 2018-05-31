В версии СБУ о «покушении» на Бабченко найдены нестыковки

Украинский адвокат Андрей Смирнов в соцсетях обратил внимание на то, что в опубликованном СБУ досье на российского журналиста Аркадия Бабченко, полученном «киллером» от уже задержанного «организатора», по непонятной причине указаны московские контакты корреспондента.

«Читаю на сайте СБУ новости об «уникальной спецоперации» по Бабченко. Внизу новости «досье» на Бабченко, которое получил «киллер» от уже задержанного «организатора». Ну вы хоть адрес Бабченко с московского на киевский в досье поменяйте и телефоны мобильные, чтоб украинских операторов были. А в целом, дорогая редакция, все хорошо», – написал Смирнов в своем Facebook.

Ранее экс-замглавы СБУ назвал недочеты спецоперации с Бабченко.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».