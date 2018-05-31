Экс-замглавы СБУ назвал недочеты спецоперации с Бабченко

Службе безопасности Украины в деле журналиста Аркадия Бабченко придется представить в суде «железобетонные» доказательства, иначе мир не поверит в эту историю, считает экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

«Ошибка была в том, что не была просчитана реакция международного сообщества. Есть моменты, которые вводят в ступор наших международных наблюдателей ... Все ждут не столько того, что было озвучено вчера на пресс-конференции, сколько того, что мы услышим в суде. Аргументы должны быть настолько железобетонными и убедительными, потому что если этого не будет, это будет просто провал», – заявил Ягун, передает ТАСС.

Он также обратил внимание на подачу информации. «Очень много экспертов говорят, что некоторые высказывания генпрокурора, возможно, были лишние», – сказал он.

Тем временем стало известно, что у украинских правоохранителей нет прямых доказательств того, что люди из России, с которыми общался предполагаемый организатор «убийства» журналиста Аркадия Бабченко, представляют российские спецслужбы.

При этом защита обвиняемого заявила, что считает происходящее с ним «неэстетичной провокацией» и указывает на давление со стороны следствия.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Инсценировка его гибели оказалась частью «спецоперации» по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением, а позже снова пообещал вернуться в Россию на «Абрамсе».

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».