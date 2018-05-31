Тихоокеанское командование ВС США переименовано

Власти США переименовали Тихоокеанское командование вооруженных сил страны в Индо-Тихоокеанское, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Командование переименовано «в знак признания растущей взаимосвязи Индийского и Тихого океанов», передает РИА «Новости».

Мэттис подчеркнул, что за минувшие десятилетия командованию не раз приходилось адаптироваться к изменившейся обстановке. Опыт военных используется «по мере того, как Америка фокусируется на западном» направлении, сказал он.

Тихоокеанское командование возглавлял Гарри Гаррис, которого теперь планируют назначить послом США в Южной Корее. Его заменит адмирал Филип Дэвидсон.

Мэттис отметил, что подтвердилось «критически важное» для стабильности в регионе сотрудничество США с партнерами в Тихом и Индийском океанах. По его словам, «все государства, большие и малые, имеют важное значение для региона».

Напомним, США традиционно выступают против Китая в его территориальных спорах с соседними странами.