«Яндекс» потроллил Бабченко

Сразу после новости о том, что «убитый» в Киеве журналист Аркадий Бабченко на самом деле оказался жив, «Яндекс» напомнил пользователям о том, как работает право наследования денег в сервисе «Яндекс.Кошелек», если с владельцем «что-то случилось».

«Решили напомнить, как работает право наследования денег в кошельке, если с его владельцем что-то случилось», – сообщается в Twitter «Яндекс».

Отметим, что Бабченко известен тем, что после очередного заявления в соцсети, зачастую русофобского, призывал подписчиков переводить ему деньги, в том числе на «Яндекс.Кошелек».

Подписчики сервиса в Twitter оценили шутку, а один из пользователей заявил, что накануне «совершил перевод в 1 тыс. рублей с комментарием «на гроб» на кошелек Бабченко, однако «сегодня выяснилось, что он жив».

«Просьба вернуть мне деньги и заблокировать мошенника!» – пишет пользователь.

Решили напомнить, как работает право наследования денег в кошельке, если с его владельцем что-то случилось: https://t.co/HxKTgaY9cr — Яндекс.Деньги (@yamoneynews) 30 мая 2018 г.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Гибель его оказалась инсценировкой и частью спецоперации по предотвращению «покушения» на него. Бабченко также выступил с заявлением.

Бабченко якобы был «убит» во вторник, в том числе назывались даже версии «убийства». Кроме того, Киев заранее объявил, что за преступлением якобы стоит Россия.

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании, а «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».