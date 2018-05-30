Опубликовано видео задержания «заказчика убийства» Бабченко

Служба безопасности Украины опубликовала видеозапись якобы задержания «заказчика убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко.

Видео опубликовано на канале СБУ на YouTube.

На кадрах люди в штатском подходят к мужчине, заламывают ему за спину руки, заковывают в наручники. При этом задержанный не пытается оказать сопротивление. Его сажают в тонированный микроавтобус.

Лица задержанного фактически не видно, также не называется его имя и фамилия.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив. Гибель его оказалась инсценировкой и частью спецоперации по предотвращению «покушения» на него.

Бабченко также выступил с заявлением.

Об убийстве Бабченко было заявлено во вторник. Назывались даже первые версии убийства, Киев выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Политологи и эксперты обратили внимание на сходство этой «спецоперации» с «отравлением» Скрипалей в Великобритании. «Репортеры без границ» осудили эту «спецоперацию».