Nord Stream 2 получила приказ о мерах по взысканию средств с Газпрома

Представитель компании-оператора строительства газопровода «Северный поток – 2» – Nord Stream 2 AG подтвердил, что организация получила постановление о наложении обеспечительных мер в рамках процедуры взыскания с Газпрома средств по требованию украинского Нафтогаза по решению арбитража Стокгольма.

«29 мая Nord Stream 2 получила постановление об обеспечительных мерах в рамках взыскания средств с «Газпрома», — сказал представитель компании.

При этом он не уточнил, о каких обеспечительных мерах идет речь, но добавил, что постановление «не оказывает влияния на проект «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

Со своей стороны топ-менеджер Нафтогаза также заявил, что его компания начала взыскание 2,56 млрд долларов с Газпрома с акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко заявил о начале принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража.

Также сообщалось, что швейцарские судебные приставы действительно посетили офис российской компании – оператора действующего газопровода «Северный поток» – Nord Stream, но не арестовывали активы или имущество компании.

Газпром подтвердил, что Нафтогаз пытается по решению арбитража Стокгольма взыскать в Швейцарии 2,56 млрд долларов, но российская компания не получала официальных уведомлений по этой процедуре.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.