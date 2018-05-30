Посольство США на Украине намеками прокомментировало убийство Бабченко

Посольство США в Киеве прокомментировало убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Очередное убийство россиянина-эмигранта, критиковавшего Кремль, снова на Украине. Наши искренние соболезнования семье и коллегам Аркадия Бабченко. Мы вместе с правительством Украины поддерживаем тщательное и беспристрастное расследование, которое позволит привлечь виновных к ответственности», – говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ранее в украинской полиции сообщили, что Бабченко был застрелен из пистолета Макарова.

Вечером во вторник в Киеве журналисту Аркадию Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал звучащие в Киеве обвинения в адрес российских спецслужб в убийстве журналиста Аркадия Бабченко продолжением курса на русофобию со стороны украинских властей.