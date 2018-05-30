Предложено решение проблемы с «мостом глупости» в Петербурге

Депутат заксобрания Петербурга Алексей Цивилев предложил оборудовать ограничителями высоты подъезд к так называемому мосту глупости в Петербурге, под которым застряло уже 150 грузовых авто, а также углубить под конструкцией дорожное покрытие.

С соответствующим предложением Цивилев обратился к вице-губернатору Игорю Албину, передает РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что про петербургский «мост глупости» на Софийской улице пишут месяцами, однако ситуация не меняется.

В связи с этим парламентарий предложил сначала оборудовать подъезд к мосту подвесными ограничителями высоты, предупреждающими водителей о превышении допустимой высоты автомобиля, а затем, для полного решения проблемы, углубить под конструкцией дорожное покрытие.

Напомним, под «мостом глупости» в Петербурге в воскресенье застрял 150-й грузовой автомобиль.

Мост полностью оборудован предупредительными знаками, в том числе об ограничении высоты проезжающего транспорта 2,7 метра. Кроме того, местные власти установили перед мостом дополнительные информационные щиты.