Опубликовано фото застрявшей под «мостом глупости» в Петербурге «Газели»

В Санкт-Петербурге 150-ый по счету грузовой автомобиль застрял под мостом с надписью «Газель не проедет»; местные жители уже прозвали сооружение «мостом глупости».

«Еще одна «Газель» поверила в себя – что она-то пройдет под мостом», – говорится в сообщении в социальной сети «ВКонтакте».

Публикация от Life | Новости (@lifenews_ru) 27 Май 2018 в 5:40 PDT

Речь идет о трехпролетном путепроводе на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги, построенном в 2011 году. В учреждении «Мостотрест» заявляли, что мост полностью оборудован предупредительными знаками, в том числе об ограничении высоты проезжающего транспорта до 2,7 метра. Кроме того, местные власти установили перед мостом дополнительные информационные щиты.