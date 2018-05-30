Будапешт предложил Киеву создать межправительственную группу по закону об образовании

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил Киеву создать межправительственную рабочую группу, которая будет контролировать выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по украинскому закону «Об образовании».

«Венгрия призывает к созданию рабочей группы с участием руководителей МИД и министерств образования, а также представителей венгерского меньшинства на Украине для контроля за выполнением решения Венецианской комиссии», – сказал он, передает RT.

Сийярто напомнил, что Венецианская комиссия рекомендовала властям Украины консультироваться с нацменьшинствами и воздерживаться от нарушения их прав.

«Венгрия не заинтересована в споре, и, наконец, нашла выход из этой ситуации, которая наносит вред всем участникам», – сказал глава МИД Венгрии.

21 мая правительство Венгрии приняло меморандум о защите венгров в украинском Закарпатье, разослав документ всем входящим в НАТО странам, а также генсеку альянса Йенсу Столтенбергу. Будапешт обещал давить на Киев до тех пор, пока он не внесет изменения в закон об образовании, ограничивающий возможности для обучения на Украине на языках национальных меньшинств.