Twitter призвал всех пользователей сменить пароли

Корпорация Twitter обратилась ко всем пользователям сети микроблогов с рекомендацией сменить пароли для входа в систему из-за обнаруженной проблемы в системе безопасности.

«Когда вы устанавливаете пароль для своего аккаунта в Twitter, мы используем технологии, которые маскируют его так, чтобы никто в компании (Twitter) не мог его видеть. Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале», – приводит РИА «Новости» заявление компании.

«В целях предосторожности мы просим вас рассмотреть возможность изменения пароля на всех сервисах, где вы использовали этот пароль», – советуют в Twitter.

В компании утверждают, что исправили ошибку, и что «нет никаких признаков проникновения» в аккаунты пользователей или неправомерного использования учетных записей.

Отметим, по данным на конец 2017 года, в Twitter было зарегистрировано более 330 млн активных пользователей.

Напомним, 17 апреля сервис микроблогов Twitter оказался недоступным для пользователей в ряде регионов России. Еще один сбой в работе Twitter произошел спустя несколько дней.