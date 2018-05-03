Пашинян выдвинут в премьеры Армении

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян повторно выдвинут кандидатом на пост премьер-министра страны, сообщила пресс-служба Национального собрания страны.

«3 мая в Национальном собрании по состоянию на 16.00 (15.00 мск) кандидатом на должность премьер-министра выдвинут Пашинян», – передает ТАСС сообщение парламента Армении.

Отмечается, что кандидатура выдвинута более чем третью депутатов Национального собрания.

Ранее в четверг сообщалось, что депутаты правящей Республиканской партии Армении поддержат кандидата от народа на пост премьер-министра страны. Об этом заявил сам Пашинян по итогам встречи с главой правящей Республиканской партии.

Перед этим соратник Пашиняна депутат Арарат Мирзоян сообщил, что собраны подписи одной трети (35) депутатов парламента.

Избрание премьер-министра Армении состоится 8 мая на специальном заседании парламента.