Путин и Инфантино получили паспорта болельщиков

Президент Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино осмотрели в Сочи Центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира по футболу и получили свои удостоверения.

Путин прибыл в центр выдачи паспортов болельщика, расположенный в подтрибунном пространстве автодрома в Адлерском районе Сочи, где его встретили Инфантино и глава Минкомсвязи Николай Никифоров, передает РИА «Новости». С помощью автомата электронной очереди Никифоров распечатал Путину и Инфантино талоны, с которыми те подошли к стойкам регистрации и получили у оператора ID-карты.

«Поздравляем вас с получением паспорта болельщика», – сказала оператор гостям, вручая паспорт.



В завершении визита Путин и Инфантино сфотографировались вместе с сотрудниками центра.