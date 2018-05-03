Путин получит паспорт болельщика

Президент Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино в четверг в преддверии Чемпионата мира по футболу получат в Сочи паспорта болельщиков и ознакомятся с реконструкцией стадиона «Фишт», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Совсем скоро он вместе с Инфантино посетит Центр выдачи паспортов болельщиков, это находится в помещениях офисного центра «Формулы -1», территориально в Имеретинке. Собственно, Путин и Инфантино получат там паспорта болельщиков и далее они отправятся к стадиону «Фишт», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

По его словам, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и руководитель спортивного объекта «Фишт» Олег Трушкин покажут главе государства и президенту ФИФА новшества, сделанные специально к предстоящему ЧМ-2018.