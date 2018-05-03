Молдавского экс-министра заставили извиниться за оскорбление русских

Суд Кишинева обязал экс-министра транспорта Юрия Киринчука извиниться за оскорбительные высказывания в адрес русского народа, говорится в обнародованном в четверг решении суда.

«Киринчук обязан принести публичные извинения этническим русским за дискриминационные по этническому критерию заявления», – передает ТАСС текст решения суда.

В документе заявления политика квалифицированы как «подстрекательство к дискриминации».



Напомним, в 2016 году Киринчук в своем Facebook назвал идею сближения Молдавии и России «худшим из зол, которое только может случиться с гражданами республики со времен независимости». Министр также заявил, что «большинство русских – лентяи и пьяницы».

Эти высказывания осудила Ассоциации русскоязычных журналистов Молдавии, которая обратилась в прокуратуру с требованием наказать члена правительства.

Российское посольство в Молдавии также указало властям страны на оскорбительные ксенофобские высказывания министра транспорта и дорожной инфраструктуры республики Юрия Киринчука в адрес лиц русской национальности.