Задержанные в Египте россияне оказались выходцами из одного села

Почти все россияне, которых задержали в Египте местные правоохранители, оказались выходцами из села Гимры Унцукульского района Дагестана, сообщили в представительстве МИД России в республике.

«Эти пропавшие – в основном из Унцукульского района, выходцы из села Гимры. Один родственник обратился по вопросу (задержания) своего отца, других запросов от родственников пока нет. Мы располагаем информацией только из СМИ, мы в курсе ситуации, отслеживаем и контролируем ее», – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в представительстве МИД в Дагестане 30 апреля принимали мужчину, который рассказал, что его отец уехал в Египет на лечение, передает РИА «Новости».

Так, вылетевшего в Египет на лечение мужчину якобы «вместе со всеми» арестовали и забрали египетские правоохранительные органы.

Ранее посольство России в Каире сообщило, что проверяет информацию о задержании в Египте 17 уроженцев Дагестана, в том числе девяти несовершеннолетних детей.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 28 апреля сообщала, что направит запрос властям Египта о возможном задержании в этой стране нескольких жителей Дагестана.