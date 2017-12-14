Посольство в Каире проверяет данные о задержании 17 россиян с детьми

Посольство России в Каире проверяет информацию о задержании в Египте 17 россиян, в том числе несовершеннолетних детей, сообщили в субботу в консульском отделе посольства.

«Есть заявление от наших соотечественников о задержании российских граждан, которые находятся здесь в Египте с целью обучения, и их детей. Мы выясняем все обстоятельства случившегося, Москва проинформирована, ожидаем от египетской стороны разъяснений по поводу произошедшего и обстоятельств их задержания, если оно имело место быть», – передает ТАСС сообщение дипмиссии.

Там уточнили, что речь идет о 17 уроженцах Дагестана, включая детей в возрасте от трех до 10 лет.