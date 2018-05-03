Средневзвешенный курс доллара вырос до 63,49 рубля

Средневзвешенный курс доллара, по которому устанавливается официальный курс Банка России, в четверг, 3 мая, вырос на 11,51 копейки и составил 63,4860 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В среду средневзвешенный курс доллара составлял 63,3709 рубля за доллар, передает ПРАЙМ.