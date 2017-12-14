Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам без обеспечения на 1-8 процентных пунктов (п. п.) в зависимости от суммы кредита.

«Максимальное снижение составило 8 п. п. для кредитов от 1 млн рублей. Теперь процентная ставка на эти кредиты фиксированная для всех категорий клиентов и составляет 11,9% годовых на сумму от 1 млн рублей», – говорится в сообщении на сайте банка.

Ставки для кредитов на сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей снижаются на 1-4 процентных пункта – до 11,9-15,9%. Ставки по кредитам на 30-300 тыс. рублей останутся неизменными и составят 12,9-19,9%.

В марте глава Сбербанка Герман Греф говорил, что объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2018 году вновь будет рекордным. По его словам, в ближайшие годы Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 7% годовых.