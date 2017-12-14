Tesla Илона Маска завершила квартал с рекордным убытком

Американский концерн по производству электромобилей и солнечных панелей Tesla, созданный миллиардером Илоном Маском, по итогам первого квартала 2018 года получил рекордный убыток, свидетельствует отчетность компании.

По информации Reuters, убыток составил 710 млн долларов – рекордный показатель в истории Tesla.

Предыдущий рекорд компания побила по итогам четвертого квартала 2017 года, когда у Tesla зафиксировали убытки на 675 млн долларов.

За первый квартал прошлого года убыток Tesla составил 330 млн долларов. Годовой убыток Tesla в прошлом году превысил отметку в 1,4 млрд долларов.

Между тем, Tesla намерена выйти на безубыточность в третьем и четвертом кварталах 2018 года, сказано в отчетности. Ради достижения таких показателей компании необходимо к лету нарастить выпуск электромобилей Tesla Model 3 до 5 тыс. штук в неделю. Сейчас в неделю с конвейера сходит 2270 авто.

Ранее президент ГК INFOWATCH, сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская и глава Роснано Анатолий Чубайс в рамках Петербургского цифрового форума поспорили о вкладе Илона Маска в развитие цифровых технологий.

Напомним, Илон Маск в День дурака, 1 апреля, пошутил о том, что компания «целиком и полностью обанкротилась», несмотря на «напряженные попытки заработать денег на распродаже пасхальных яиц».