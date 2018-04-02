Илон Маск в День дурака объявил о банкротстве Tesla

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск 1 апреля сообщил, что компания «целиком и полностью обанкротилась», несмотря на «напряженные попытки заработать денег на распродаже пасхальных яиц».

«Tesla обанкротилась... Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, в том числе на продаже пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla признана полным банкротом. Настолько банкротом, что вы даже не поверите», – написал Маск в своем Twitter.

Он отметил, что в существует множество «глав о банкротстве», и компания «собрала их все».

«Илон был найден без сознания, сидя около автомобиля Tesla Model 3, окруженный бутылками с «теслакилой» и со следами от высохших слез на щеках», – написал сам основатель компании.

Напомним, в минувшую среду стало известно, что капитализация американского производителя электромобилей Tesla за месяц сократилась на 14,65 млрд долларов.