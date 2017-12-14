Касперская поспорила с Чубайсом из-за Маска

Президент ГК INFOWATCH, сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская и глава Роснано Анатолий Чубайс в рамках Петербургского цифрового форума поспорили о вкладе Илона Маска в развитие цифровых технологий.

По словам Касперской, у Tesla нет ни одного патента, который был бы связан с новизной в области цифрового развития, все патенты Tesla связаны с дизайном.

«Tesla – это медийный феномен. Надо понимать, о чем мы говорим. Никакого отношения к прорыву, к будущему, к цифровой экономике это вообще не имеет отношения. Это стопроцентный медийный феномен», – заявила Касперская.

По ее мнению, Илон Маск является «абсолютно гениальным маркетологом». «Он умеет превращать в конфетку все, за что берется. Вернее, оборачивать в прекрасную конфетную обертку. Когда же посмотришь внутри – то производство не налажено. Вы говорите, что это – «цифровой автомобиль». Илон Маск объявил, что это будет цифровая сборка. (Однако) они не смогли, и (машины) собирают люди руками. То есть он менее цифровой, чем у какого-нибудь автомобильного концерна», – добавила предприниматель.

Она считает, что Tesla не представляет из себя ничего стоящего. «Я, конечно, извиняюсь, но мы все помним многочисленные «пузыри», которые лопаются со страшным шумом, с криками и даже частью со смертями. Люди кончают жизнь самоубийством, потому что они теряли все свои деньги на этих «пузырях». И Tesla – это как раз пример такого конкретного маленького «пузырька» вздутого, который, на мой взгляд, абсолютная пустышка, за ним ничего не стоит. Но зато медийно обернутая», – пояснила свою позицию Касперская.

В дискуссию с ней вступил Чубайс: «Если уж говорить про Маска и про Tesla, я действительно не могу спорить про цифровую часть его потенциала, тут Наталья Ивановна – специалист номер один, но поверьте мне ... как выпускнику инженерно-экономического Ленинградского института, то, что сделал Маск, с точки зрения инженерной концепции автомобиля, полностью устранив трансмиссию, создав работоспособную систему зарядок, обеспечив инфраструктурой зарядки вообще без влияния на климат и вообще без потребления углеводородов, – это фантастический инженерный прорыв. И в этом прорыве он обошел всех, начиная от Mercedes и кончая Toyota. Это абсолютный инженерный подвиг, созданный Маском».

Со своей стороны Касперская вновь подчеркнула, что Маск сам не создавал эти технологии.

«Илон Маск – гениальный маркетолог и ни разу не инженер. Он купил компанию Tesla. Анатолий Борисович, я тут с вами согласна, он купил компанию, он не разрабатывал, не занимался сам лично разработкой, и до него компания Tesla как раз эти разработки сделала. А капитализация у нее началась, когда ее купил Илон Маск», – отметила она.

Маск отличился не только созданием Tesla, но и другими необычными изобретениями. В марте он показал концепт электробуса для тоннелей под городами, которые создает его компания The Boring Company. Однако это изобретение подверглось насмешкам в Сети.

До этого сообщалось, что Маску разрешили построить тоннель от Нью-Йорка до Вашингтона, который станет основой транспортной системы Hyperloop.

В феврале компания Маска SpaceX запустила с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии ракету Falcon 9, несущую спутники для раздачи интернета по всей Земле. Тогда же Маск занялся продажей огнеметов.