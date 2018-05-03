В США прошли акции в поддержку жителей Одессы

Акции с требованием защитить жителей Одессы от нападок неонацистов прошли в семи американских городах в среду, в годовщину гибели 48 человек в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Как сообщил ТАСС координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» от организации «Объединенная национальная антивоенная коалиция» (ОНАК, UNAC) Фил Вайлейто, мероприятия прошли в американской столице – Вашингтоне, а также в Нью-Йорке, Олбани, Сан-Франциско, Миннеаполисе, Блэксберге и Ричмонде.

Вайлейто отметил, что в Сан-Франциско участники манифестации пришли к зданию генерального консульства Украины, а в Вашингтоне – к украинскому посольству.

Активист подчеркнул, что организация использует всякую возможность рассказать людям об Одессе, продемонстрировать им видео «бойни» или фотографии с шествий украинских националистов. По его словам, на американцев это оказывает очень сильное впечатление.

Ранее российские дипломаты выразили возмущение в связи с нежеланием Вашингтона объективно взглянуть на ситуацию с правами человека на Украине, а также молчанием в связи с заморозкой расследования трагических событий 2014 года в Одессе.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с футбольными фанатами и радикалами из «Правого сектора*» сторонники федерализации были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов. Украинские националисты подожгли здание, а тех, кто пытался спастись от огня, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным украинского МВД, погибли 48 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как развалилось дело о трагедии 2 мая.