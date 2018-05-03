Москва раскритиковала Вашингтон за нежелание замечать трагедию в Одессе

Российские дипломаты выразили возмущение в связи с нежеланием Вашингтона объективно взглянуть на ситуацию с правами человека на Украине, а также молчанием в связи с заморозкой расследования трагических событий 2014 года в Одессе.

Сотрудники дипмиссии напомнили, что 2 мая «исполнилось ровно четыре года со дня трагических событий в одесском Доме профсоюзов, когда в результате поджога здания сторонниками «майдана» погибли десятки и пострадали сотни ни в чем не повинных людей», передает РИА «Новости».

В российской дипмиссии в США выразили возмущение в связи с тем, что «администрация США обходит одесские события и фактическую «заморозку» их расследования Киевом молчаливым согласием», лицемерно закрывая глаза на вопиющие случаи произвола со стороны украинских национал-радикалов в угоду политической конъюнктуре.

Так, осуждению данной трагедии и подобным ей многочисленным преступлениям на Украине не нашлось места в недавнем докладе госдепа о ситуации с правами человека в мире.

Российские дипломаты подчеркнули, что «безнаказанность дает националистам ощущение вседозволенности», и «их бесчинства не прекращаются».

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с футбольными фанатами и радикалами из «Правого сектора*» сторонники федерализации были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов. После этого украинские националисты подожгли здание, а тех, кто пытался спастись от огня, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как развалилось дело о событиях 2 мая в Одессе.