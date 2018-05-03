В Киеве молотком пытались добить раненного ножом ветерана «АТО»

На ветерана так называемой АТО в Донбассе Дмитрия Вербича напали неизвестные в Киеве, сообщают украинские СМИ.

Как передает УНИАН, друг потерпевшего Валентин Бондаренко сообщил, что инцидент произошел в районе Подола, на Константиновской улице. На Вербича напали пять человек в масках.

«Один нанес удар ножом в спину. Потом забрызгали лицо газом и хотели добить молотком», – передает РИА «Новости» слова Бондаренко.

Первую помощь пострадавшему оказали приехавшие на место нападения друзья Вербича. Самого его увезли в областную больницу. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное.

Напомним, в конце февраля в Запорожье криминальный авторитет разбил голову ветерану «АТО».